Ночью в Липецке пожар на улице Степанищева охватил три гаража

В результате произошедшего уничтожена внутренняя отделка гаражей по всей площади. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в ночь на 10 июля произошло возгорание сразу в трех гаражах на улице Степанищева. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, на вызов в половине третьего выехали четыре бригады спасателей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В ведомстве уточнили, что один из гаражей – металлический, два других – из пеноблоков. Огонь локализовали. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка гаражей по всей площади. Причину произошедшего устанавливают специалисты.