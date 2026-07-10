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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:08

Ночью в Липецке пожар на улице Степанищева охватил три гаража

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В результате произошедшего уничтожена внутренняя отделка гаражей по всей площади.

В результате произошедшего уничтожена внутренняя отделка гаражей по всей площади.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в ночь на 10 июля произошло возгорание сразу в трех гаражах на улице Степанищева. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, на вызов в половине третьего выехали четыре бригады спасателей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В ведомстве уточнили, что один из гаражей – металлический, два других – из пеноблоков. Огонь локализовали. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка гаражей по всей площади. Причину произошедшего устанавливают специалисты.