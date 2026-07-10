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НовостиОбщество10 июля 2026 8:32

Липчанина оштрафовали на 40 тысяч рублей за мангал в лесу у Силикатных озер

В отношении нарушителя составили административный протокол
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Рейд проводили сотрудники Грязинского лесничества с казаками Отдельского казачьего общества. Фото министерства лесного хозяйства Липецкой области.

Рейд проводили сотрудники Грязинского лесничества с казаками Отдельского казачьего общества. Фото министерства лесного хозяйства Липецкой области.

Житель Липецка попался с разожженным мангалом в лесу. Рейд проводили сотрудники Грязинского лесничества с казаками Отдельского казачьего общества. Проверяющие составили в отношении мужчины административный протокол. Теперь нарушителю придется заплатить штраф 40 тысяч рублей. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства лесного хозяйства.

Жителям напомнили, что в лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября действует особый противопожарный режим. Разводить любой открытый огонь в лесных массивах строго запрещается.