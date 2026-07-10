В Липецкой области требуют снести 8 незаконных строений на территории базы отдыха

Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Ярлуково Грязинского округа на территории базы отдыха – на землях лесного фонда – самовольно возвели 8 капитальных строений общей площадью свыше 1100 квадратных метров. Факт нарушения лесного законодательства выявила Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство добивается сноса незаконных строений.

– Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства – при отсутствии прав на земельные участки и без согласования работ с собственником земель – Российской Федерацией в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек. Рассмотрение заявлений и устранение нарушений закона взято на контроль.