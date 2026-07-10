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НовостиПроисшествия10 июля 2026 12:11

До 20 лет грозит жителю Липецка за сбыт наркотиков в крупном размере

Расследованное уголовное дело направили в суд
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Мужчина вступил в организованную преступную группу, которая распространяла наркотики через интернет-магазин в одном из мессенджеров.

Мужчина вступил в организованную преступную группу, которая распространяла наркотики через интернет-магазин в одном из мессенджеров.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района города Липецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Обвиняемым по нему проходит местный житель. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина вступил в организованную преступную группу, которая распространяла наркотики через интернет-магазин в одном из мессенджеров. В обязанности горожанина входили получение оптовых партий наркотиков, их фасовка и размещение в тайники закладки для реализации потребителям.

По данным надзорного ведомства, незаконную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники полиции. При досмотре у него обнаружили запрещенные вещества общей массой 8,9 грамма. Еще 10,6 грамма изъяли из оборудованных им тайников.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до 20 лет лишения свободы.