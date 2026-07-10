Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Липецкой области

В случае ЧП необходимо звонить в экстренные службы «101» или «112». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области в ближайший час и с сохранением в течение суток ожидаются ливни, грозы, усиление южного ветра. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В связи с возможной непогодой и опасными природными явлениями жителей просят парковаться в надежных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, быть предельно внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить в экстренные службы «101» или «112».