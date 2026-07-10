44-летний житель Липецка пойдет под суд за убийство матери

Обвиняемый совершил особо тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке будут судить 44-летнего местного жителя. По данным пресс-службы областной прокуратуры, в апреле мужчина жестоко избил собственную мать. Женщине он нанес до 45 ударов руками, ногами и предметами, в том числе не менее 10 ударов по голове. От травмы мозга потерпевшая скончалась на месте.

Уточняется, что фигурант совершил особо тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он не помнит, как все произошло. В тот день мужчина начал принимать спиртное с самого утра. Соседи видели его сильно пьяным.

Дальнейшую участь обвиняемого решит суд. Липчанину грозит до 15 лет колонии.