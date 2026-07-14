Липецкий суд огласил приговор курьеру телефонных мошенников из Белгородской области

Суд взыскал с белгородца в пользу пенсионерки возмещение материального ущерба в размере 2 миллионов 120 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Липецка огласил приговор 34-летнему жителю Белгородской области. Мужчина работал курьером у телефонных мошенников. В преступный сговор с ними он вступил в сентябре прошлого года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, жертвой аферистов стала липецкая пенсионерка. Введенная в заблуждение женщина лишилась в общей сложности девяти с половиной миллионов рублей. Из них 2,12 миллиона она отдала в руки белгородца, остальную сумму забрал другой курьер.

Подсудимому назначили 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с него в пользу потерпевшей возмещение причиненного материального ущерба в размере 2 миллионов 120 тысяч рублей.