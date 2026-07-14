Управляющую организацию в Липецке заставили отремонтировать детскую площадку

Игровое оборудование отремонтировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке на улице Лутова детская игровая площадка не соответствовала требованиям безопасности. Недостатки в ходе проверки выявила прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, деревянные конструкции песочниц имели трещины и разрушения, разваливались борта, было изношенным лакокрасочное покрытие, крепежные элементы заржавели. Кроме того, отсутствовали защитные заглушки и колпачковые гайки, не было информационной таблички.

Прокурор внес в адрес руководителя управляющей организации представление. По итогам его рассмотрения нарушения закона устранили. По данным облпрокуратуры, игровое оборудование отремонтировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.