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НовостиОбщество14 июля 2026 15:03

Управляющую организацию в Липецке заставили отремонтировать детскую площадку

Недостатки в ходе проверки выявила прокуратура
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Игровое оборудование отремонтировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности

Игровое оборудование отремонтировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке на улице Лутова детская игровая площадка не соответствовала требованиям безопасности. Недостатки в ходе проверки выявила прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, деревянные конструкции песочниц имели трещины и разрушения, разваливались борта, было изношенным лакокрасочное покрытие, крепежные элементы заржавели. Кроме того, отсутствовали защитные заглушки и колпачковые гайки, не было информационной таблички.

Прокурор внес в адрес руководителя управляющей организации представление. По итогам его рассмотрения нарушения закона устранили. По данным облпрокуратуры, игровое оборудование отремонтировали, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.