Двое жителей Липецкой области ограбили пункт выдачи заказов маркетплейса

Мужчины открыто похитили две люстры и товары для автомобиля на общую сумму почти 27 тысяч рублей. Фото УМВД России по Липецкой области.

Двое неработающих жителей Хлевенского округа стали фигурантами уголовного дела. По данным пресс-службы областного УМВД, мужчины 41 и 32 лет ограбили пункт выдачи заказов. Как выяснилось позднее, у одного из них имелась судимость.

О преступлении в дежурную часть сообщила сотрудница маркетплейса. Она рассказала, что 29 июня в седьмом часу вечера злоумышленники забрали свой заказ, но оплачивать его не стали. Они открыто похитили две люстры и товары для автомобиля на общую сумму почти 27 тысяч рублей. Правоохранители вышли на след грабителей и задержали их. Похищенный товар изъяли. Он находился в доме одного из фигурантов.

Расследование продолжается. За грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.