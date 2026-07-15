Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 7:04

Крупный пожар под Липецком охватил два жилых дома

На вызов выехали шесть бригад спасателей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Распространение пламени удалось остановить.

Распространение пламени удалось остановить.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июля под Липецком произошел крупный пожар. По данным областного ГУ МЧС, огонь охватил два жилых дома в деревне Федоровке на улице Горького. На вызов в 19:37 выехали шесть бригад спасателей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В ведомстве сообщили, что распространение пламени удалось остановить. В результате возгорания уничтожены кровли обоих домов на общей площади 170 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину пожара.