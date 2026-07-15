Крупный пожар под Липецком охватил два жилых дома

Распространение пламени удалось остановить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июля под Липецком произошел крупный пожар. По данным областного ГУ МЧС, огонь охватил два жилых дома в деревне Федоровке на улице Горького. На вызов в 19:37 выехали шесть бригад спасателей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В ведомстве сообщили, что распространение пламени удалось остановить. В результате возгорания уничтожены кровли обоих домов на общей площади 170 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину пожара.