С января в Липецкой области пенсию по возрасту автоматически оформили почти 1500 жителям

В Липецкой области более 60% граждан, получивших уведомление, согласились на автоматическое оформление пенсии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области с января страховую пенсию по возрасту автоматически оформили почти 1500 жителям. В этом году такое назначение доступно мужчинам, достигшим 64 лет, и 59-летним женщинам, отработавшим не менее 15 лет и накопившим не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Как сообщили в региональном ОСФР, автоматическое назначение страховой пенсии по старости доступно гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. В Липецкой области более 60% граждан, получивших уведомление, согласились на автоматическое оформление пенсии.

Уточняется, что специалисты заблаговременно проверяют все условия для назначения страховой пенсии на основании сведений, которыми располагает. Если все в порядке, то СФР направляет гражданину уведомление о возможности подать на портале Госуслуг заявление об автоматическом назначении пенсии.

– Сервис автоматического назначения пенсии предложит человеку ответить на несколько вопросов, которые позволят уточнить полноту сведений о пенсионных правах на лицевом счете, и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина пенсия назначается автоматически. Уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов. Будущему пенсионеру останется самостоятельно определиться со способом доставки выплаты – выбрать перечисление на указанный банковский счет или доставку через отделения почтовой связи, – пояснили в ОСФР по Липецкой области.

В ведомстве также рассказали, что один раз в три года в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг направляют уведомления о размере будущей пенсии. Информация поступает мужчинам, достигшим возраста 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет. В уведомлениях содержатся данные о стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. Делается это для того, чтобы человек смог своевременно проверить полноту и достоверность учтенных на лицевом счете пенсионных прав.