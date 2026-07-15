С виновника ДТП в Липецкой области взыскали почти полтора миллиона рублей

Липецкий областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водителю «Лады Гранты» по решению суда в Липецкой области придется выплатить почти полтора миллиона рублей. Мужчину признали виновным в ДТП и взыскали деньги в качестве компенсации материального ущерба в пользу второго участника аварии и страховой компании. Оспорить решение суда автомобилисту не удалось.

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы региона, ДТП произошло 10 ноября 2024 года на автодороге Липецк – Усмань. Водитель сел за руль отечественной легковушки в состоянии алкогольного опьянения. Совершая маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В результате ДТП владельцу иномарки был причинен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Страховая компания виновника ДТП выплатила истцу 400 тысяч рублей, а затем потребовала взыскать их со своего клиента в порядке регресса.

В апелляционной жалобе водитель «Лады Гранты» указал, что причиной ДТП стал рельеф дороги в месте аварии, и просил признать надлежащим ответчиком ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Липецкий областной суд с такими доводами не согласился. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.