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НовостиОбщество15 июля 2026 9:08

С виновника ДТП в Липецкой области взыскали почти полтора миллиона рублей

Оспорить решение суда автомобилисту не удалось
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Липецкий областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Липецкий областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водителю «Лады Гранты» по решению суда в Липецкой области придется выплатить почти полтора миллиона рублей. Мужчину признали виновным в ДТП и взыскали деньги в качестве компенсации материального ущерба в пользу второго участника аварии и страховой компании. Оспорить решение суда автомобилисту не удалось.

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы региона, ДТП произошло 10 ноября 2024 года на автодороге Липецк – Усмань. Водитель сел за руль отечественной легковушки в состоянии алкогольного опьянения. Совершая маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В результате ДТП владельцу иномарки был причинен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Страховая компания виновника ДТП выплатила истцу 400 тысяч рублей, а затем потребовала взыскать их со своего клиента в порядке регресса.

В апелляционной жалобе водитель «Лады Гранты» указал, что причиной ДТП стал рельеф дороги в месте аварии, и просил признать надлежащим ответчиком ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Липецкий областной суд с такими доводами не согласился. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.