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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования с января по май 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 15,9 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.06.2026 года – 160,5 млрд рублей. Также по итогам 5 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. В частности, популярностью пользуются ипотечные кредиты в рамках рыночных программ – их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка сегодня составляет 84%, а чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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