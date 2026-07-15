Запуганная мошенниками 18-летняя липчанка разрешила провести обыск в квартире родителей

Следственным органам предстоит дать правовую оценку действиям других участников мошеннической схемы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные мошенники обманом получили доступ в квартиру семьи из Липецка и похитили денег и материальных ценностей на два с половиной миллиона рублей. Осуществить задуманное им помогли две местные жительницы 16 и 18 лет. По данным пресс-службы областного УМВД, девушка постарше оказалась дочерью потерпевших. Обе школьницы действовали под психологическим давлением мошенников. Злоумышленники убедили их продиктовать коды из смс-сообщений. Потом, назвавшись правоохранителями, стали запугивать грозящей их родителям уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

– Юным липчанкам внушили, что от имени их родственников были оформлены фиктивные доверенности и перечислены денежные средства в недружественные страны, – сообщили в ведомстве.

Страх заставил 18-летнюю девушку согласиться на сотрудничество с незнакомцами. Она оставила ключ от квартиры в условленном месте якобы для проведения обыска. 16-летняя школьница, действуя по инструкциям кураторов, открыла дверь, вскрыла сейф с помощью болгарки и забрала оттуда деньги и украшения. Все это она передала другому пособнику мошенников для перевозки в Москву под видом отправки вещественных доказательств на экспертизу. Молодой человек попытался уехать в столицу на такси, но был задержан сотрудниками полиции. 19-летний уроженец Смоленска стал фигурантом уголовного дела. Похищенное изъяли, а его заключили под стражу. Следственным органам предстоит дать правовую оценку действиям других участников мошеннической схемы.