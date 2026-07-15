Полчаса продержалась ракетная опасность в Липецкой области

Экстренные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность, которую в Липецкой области объявили 15 июля в 11:46, продержалась полчаса. Тревожный сигнал отменили в 12:15. В 14:33 у границ региона заметили вражеские беспилотники. В эти минуты действует желтый уровень.

Стоит отметить, что сегодня ракетную опасность объявляли в Липецкой области во второй раз. О нависшей угрозе жителям сообщали перед рассветом – в четвертом часу. Через час с небольшим в небе стало спокойно. Экстренные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.