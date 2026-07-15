Жительницу Воронежской области заставили вернуть ельчанке похищенные 15 тысяч рублей

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Елецкого округа обратилась местная жительница с инвалидностью. Она рассказала, что в сентябре прошлого года в мессенджере ей написал незнакомец. Под предлогом предоставления государственной выплаты он пытался завладеть 255 тысячами рублей на банковском счете женщины. Выманить ему удалось лишь 15 тысяч, поскольку банк воспрепятствовал совершаемым операциям.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личность владелицы счета, на который ельчанка успела перевести 15 тысяч рублей. Ею оказалась жительница Воронежской области. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с нее суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.