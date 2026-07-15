В Липецке под колесами «Фольксвагена» пострадала девушка на велосипеде

Велосипедистку доставили в учреждение здравоохранения и оформили в стационар на лечение. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке в ДТП серьезные травмы получила 22-летняя девушка. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 14 июля в одиннадцать часов вечера она ехала на велосипеде по улице Карла Маркса. В какой-то момент произошло столкновение с «Фольксвагеном». За рулем иномарки была 21-летняя автомобилистка.

По данным ведомства, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в учреждение здравоохранения и оформили в стационар на лечение. Автоинспекторы устанавливают причины дорожной аварии.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о столкновении «семерки» и «Газели» на дороге в сторону Борисовки. В ДТП получили травмы два пенсионера.