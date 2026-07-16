Над Липецкой областью в ночь на 16 июля уничтожили БПЛА

Атакам с воздуха подверглись 19 регионов, а также акватории Азовского и Черного морей. Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 16 июля над территорией Липецкой области сбили БПЛА. Регион снова оказался в числе атакованных ВСУ субъектов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атакам с воздуха подверглись 19 регионов, а также акватории Азовского и Черного морей. Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении Минобороны.