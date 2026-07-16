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НовостиПроисшествия16 июля 2026 6:26

В Ельце таксист силой забрал у клиентки телефон в счет оплаты поездки

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Таксист зашел в отделение банка следом за клиенткой. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Таксист зашел в отделение банка следом за клиенткой. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Ельце под уголовное преследование попал 60-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина подрабатывал таксистом. 30 июня он подвозил 26-летнюю девушку. У нее не оказалось наличных для оплаты поездки, и она попросила остановить машину у банкомата. Таксист зашел в отделение банка следом за клиенткой. Ему показалось подозрительным, что она слишком долго снимает деньги, и он начал ее торопить. В итоге в счет оплаты поездки мужчина решил забрать у девушки телефон, применив силу. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска таксиста задержали, телефон у него изъяли. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.