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НовостиОбщество16 июля 2026 6:40

Жительница Липецкой области продала бутылку самогона и получила штраф

Женщину наказали за административное правонарушение
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд вынес постановление о назначении виновной штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Суд вынес постановление о назначении виновной штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Местную жительницу признали виновной в продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. 24 декабря прошлого года женщина продала бутылку самогона и теперь заплатит за это штраф.

– Местная жительница незаконно продала 1 бутылку спиртосодержащей жидкости домашней выработки крепостью 43% объемом 0,5 литра. Согласно заключению экспертизы, продукция содержит в своем составе микропримеси, не характерные для сертифицированной алкогольной продукции и представляющие прямую опасность для жизни и здоровья потребителей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Уточняется, что суд вынес постановление о назначении виновной штрафа в размере 2 тысяч рублей. Изъятую бутылку самогона уничтожат в установленном законом порядке.