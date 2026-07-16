19-летнего жителя Липецкой области ограничили в свободе за поддельную медсправку

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе вынесли приговор в отношении 19-летнего местного жителя. По данным пресс-службы областной прокуратуры, молодой человек купил в сети Интернет поддельное медицинское заключение, чтобы потом получить водительские права. Фальшивый документ он предоставил в ГАИ. Начальник регистрационно-экзаменационного отделения заподозрил неладное и сделал запрос в указанное в справке медицинское учреждение. Оказалось, такого заключения там не выдавали.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Ему запретили покидать территорию округа, менять место жительства и учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон как средство совершения преступления и эквивалент безналичных денежных средств в сумме 8 тысяч рублей, затраченных им на покупку фальшивого документа.