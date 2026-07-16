Год колонии дали жительнице Липецкой области за ложный донос на сотрудницу полиции

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Волово огласили приговор 34-летней местной жительнице. Женщину осудили за ложный донос на сотрудницу полиции и лишили свободы на год. На преступление фигурантка пошла из-за личной неприязни. Выпив спиртного, она позвонила в службу «112» и заявила, что ее избила начальник отдела полиции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ранее женщина имела судимость за кражу и отбывала наказание в колонии. Когда вернулась, за ней установили административный надзор и обязали регулярно являться на отметку к участковому уполномоченному или начальнику территориального органа внутренних дел по месту жительства. С ними у фигурантки сложились напряженные отношения, и она решила отомстить путем обвинения должностного лица в совершении тяжкого преступления против личности.

– Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшей в судебном заседании. Виновной назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима, – уточнили в пресс-службе судов региона.