Подрядчика в Липецке заставили вернуть в бюджет более 580 тысяч рублей

После внесения прокурором представления подрядчик вернул необоснованно полученные денежные средства. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района города Липецка заставила подрядчика вернуть в бюджет более 580 тысяч рублей. По информации надзорного ведомства, организация взяла на себя обязательство капитально отремонтировать здание спортивной школы. При этом работы по замене системы теплоснабжения она выполнила не в полном объеме.

– После внесения прокурором представления подрядчик вернул необоснованно полученные денежные средства в размере более 580 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.