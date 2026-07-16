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НовостиОбщество16 июля 2026 9:19

Подрядчика в Липецке заставили вернуть в бюджет более 580 тысяч рублей

Работы по контракту организация выполнила не в полном объеме
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
После внесения прокурором представления подрядчик вернул необоснованно полученные денежные средства.

После внесения прокурором представления подрядчик вернул необоснованно полученные денежные средства.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района города Липецка заставила подрядчика вернуть в бюджет более 580 тысяч рублей. По информации надзорного ведомства, организация взяла на себя обязательство капитально отремонтировать здание спортивной школы. При этом работы по замене системы теплоснабжения она выполнила не в полном объеме.

– После внесения прокурором представления подрядчик вернул необоснованно полученные денежные средства в размере более 580 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.