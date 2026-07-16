Липецкие полицейские задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона

Два пакета с порошком водитель спрятал под пассажирским сиденьем и в правом переднем пороге кузова. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Чаплыгинском округе сотрудники полиции остановили черный «Хендай Туксон». За рулем был мужчина 39 лет. В салоне кроссовера под пассажирским сиденьем и в правом переднем пороге кузова стражи правопорядка обнаружили два пакета с порошком. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, экспертиза показала, что в пакетах был мефедрон общей массой около двух килограммов.

По данным ведомства, для нейтрализации специфического запаха груза и сокрытия следов преступления водитель облил свертки спиртосодержащей жидкостью. Уловка злоумышленника не сработала – на тайники безошибочно указала служебная собака по кличке Ева. Уточняется также, что полицейские изъяли у задержанного три смартфона, две банковские карты, упаковочные материалы, электронные весы и саперную лопатку.

На допросе мужчина рассказал, что долгое время находился на заработках в Москве, а затем в Сети нашел предложение о криминальной подработке. Действуя по указанию куратора, он забрал партию наркотика из схрона в Ленинградской области и намеревался сбыть ее на территории Липецкой области.

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заключили под стражу, а на его автомобиль наложили арест. Расследование продолжается. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.