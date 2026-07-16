Мошенники пугают липчан утечкой данных и убеждают «заменить счет» в Центробанке

Аферисты требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их по чужим реквизитам через другой банкомат. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у своих жертв. Злоумышленники пугают человека утечкой данных и убеждают его «заменить счет» в Центробанке. О новой схеме обмана жителям Липецкой области рассказали специалисты регионального отделения Банка России.

Уточняется, что аферисты пишут жертве в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека украли его персональные и банковские данные, потом запугивают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве предлагают срочно обновить «основной счет» в Центробанке. Для этого мошенники требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по чужим реквизитам. После такого перевода они перестают выходить на связь, исчезая с похищенными деньгами.

– Сотрудники госведомств никогда не просят людей переводить деньги. Никаких безопасных и так называемых «специальных» счетов для спасения накоплений не существует. Это выдумка мошенников. Жителям важно быть бдительными и не реагировать на подозрительные звонки и сообщения, от кого бы они не поступали, – прокомментировал начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев.