Десять старинных книг украл житель Липецкой области из дачного дома пенсионерки

Пять томов энциклопедии злоумышленник успел сдать в скупку антиквариата за тысячу рублей. Фото УМВД России по Липецкой области.

В полицию в городе Усмань обратилась 80-летняя жительница Калужской области. Женщина сообщила о краже десяти старинных книг из дачного дома, который ей достался от родителей и куда она наведывается редко. Книги, по данным пресс-службы областного УМВД, оказались томами «Большой энциклопедии»1904 года издания. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 100 тысяч рублей.

Правоохранителям заявительница рассказала, что обнаружила на входной двери поврежденный навесной замок. Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался неработающий 40-летний житель Усмани. В содеянном он сознался. Со слов мужчины, пять томов энциклопедии он успел сдать в скупку антиквариата за тысячу рублей. Три тома у него изъяли. Где в настоящее время находятся еще два, полицейским предстоит выяснить в ходе расследования уголовного дела.

С фигуранта взяли подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.