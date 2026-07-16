В Липецкой области водителя оштрафовали на 7500 рублей за выезд на встречную полосу

В течение 30 дней со дня вынесения постановления о штрафе его сумма составляет 5625 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья в Грязинском округе рассмотрел дело о выезде на полосу встречного движения. На правонарушении поймали водителя автомобиля «Джак». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 апреля на автодороге Орел – Тамбов мужчина совершил обгон движущегося впереди транспортного средства, нарушив требования дорожной разметки. Автомобилиста оштрафовали на семь с половиной тысяч рублей.

Правонарушитель свою вину не признал. В суде он утверждал, что длина линии разметки, с которой он пошел на обгон, значительно меньше предъявленных значений ГОСТ. Якобы из-за этого он физически не смог завершить маневр до сплошной линии. Такие доводы опровергла видеозапись. На ней видно, что водитель совершает выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки.

Уточняется, что в течение 30 дней со дня вынесения постановления о штрафе его размер в данном случае составляет 5625 рублей (75 процентов от суммы наложенного административного штрафа).