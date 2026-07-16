Родителям тройняшек в Липецкой области вручили сертификат на 1,2 миллиона рублей

В помощницы в воспитании тройняшек записались две счастливые бабушки мальчиков. Скриншот видео из канала в MAX губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Из перинатального центра в Липецке выписали счастливую молодую маму и троих ее малышей. У Ильи и Кристины Смагиных на свет появились сразу три сына – Саша, Макар и Захар. Семья в один день стала многодетной. Историю рождения этих тройняшек врачи назвали большой редкостью не только для региона, но и всего мира. Младенцы больше месяца провели в теле матери без околоплодных вод. И все это время, чтобы спасти своих сыновей, женщина была без движения – в лежачем положении.

– Кристина с мужем Ильей ждали маленькое чудо, а их оказалось целых три. И еще одно чудо – что они живы и здоровы. Тройня появилась на свет благодаря нашим врачам и невероятной силе воли их мамы, – сообщил в своем канале в MAX губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона поздравил многодетную семью с пополнением и выпиской и вручил сертификат на 1,2 миллиона рублей. Супруги Смагины сказали, что собираются лет через 5 прийти в перинатальный центр еще и за девочкой. А пока к ним в помощницы в воспитании тройняшек записались две счастливые бабушки мальчиков.