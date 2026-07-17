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НовостиОбщество17 июля 2026 6:53

В Ельце не разрешили менять облик исторического здания, проданного предпринимателю

Нового собственника обязали приостановить реконструкцию объекта
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце женщина-предприниматель приобрела в собственность здание по улице Коммунаров и приступила к его реконструкции. Здание является выявленным объектом культурного наследия. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, новую хозяйку об этом своевременно уведомили и напомнили о соблюдении требований законодательства в таких случаях. Тем не менее без разработки проектной документации она начала ремонт, изменивший облик здания. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.

Суд первой инстанции возложил на ответчицу обязанность прекратить проведение ремонтных работ и продолжить их только после получения соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа и в соответствии с разработанной проектной документацией. Бизнесвумен попыталась оспорить это решение, но безуспешно. Липецкий областной суд оставил его без изменения.