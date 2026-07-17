В Ельце не разрешили менять облик исторического здания, проданного предпринимателю

Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце женщина-предприниматель приобрела в собственность здание по улице Коммунаров и приступила к его реконструкции. Здание является выявленным объектом культурного наследия. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, новую хозяйку об этом своевременно уведомили и напомнили о соблюдении требований законодательства в таких случаях. Тем не менее без разработки проектной документации она начала ремонт, изменивший облик здания. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.

Суд первой инстанции возложил на ответчицу обязанность прекратить проведение ремонтных работ и продолжить их только после получения соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа и в соответствии с разработанной проектной документацией. Бизнесвумен попыталась оспорить это решение, но безуспешно. Липецкий областной суд оставил его без изменения.