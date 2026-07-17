В Липецке сотрудница маркетплейса попала под уголовное дело за кражу забытого кошелька

Забытый пакет сотруднице ПВЗ передала другая покупательница. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

24-летняя жительница Липецка стала фигуранткой уголовного дела. Девушка работала в пункте выдачи заказов маркетплейса и присвоила забытый пенсионеркой кошелек. 62-летняя женщина оставила его в пакете в примерочной.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, другая покупательница обнаружила пакет и передала сотруднице ПВЗ. Злоумышленница ушла с чужой вещью в служебное помещение и забрала из кошелька 15 тысяч рублей. Потом она его выбросила и потратила деньги на личные нужды. Расследование продолжается. Молодой липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.