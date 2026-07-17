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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:10

В Липецке сотрудница маркетплейса попала под уголовное дело за кражу забытого кошелька

Пакет с кошельком в примерочной забыла 62-летняя горожанка
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Забытый пакет сотруднице ПВЗ передала другая покупательница. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Забытый пакет сотруднице ПВЗ передала другая покупательница. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

24-летняя жительница Липецка стала фигуранткой уголовного дела. Девушка работала в пункте выдачи заказов маркетплейса и присвоила забытый пенсионеркой кошелек. 62-летняя женщина оставила его в пакете в примерочной.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, другая покупательница обнаружила пакет и передала сотруднице ПВЗ. Злоумышленница ушла с чужой вещью в служебное помещение и забрала из кошелька 15 тысяч рублей. Потом она его выбросила и потратила деньги на личные нужды. Расследование продолжается. Молодой липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.