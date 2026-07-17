Восемь бригад спасателей в Липецке тушили ночной пожар на проспекте 60 лет СССР

Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на другие объекты поблизости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рынок на проспекте 60 лет СССР в Липецке пострадал от ночного пожара. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание в одном из торговых павильонов произошло около трех часов ночи 16 июля. Горело одноэтажное строение из газосиликатного кирпича с металлической кровлей.

С огнем боролись восемь бригад спасателей. Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на другие объекты поблизости. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия уничтожены внутренняя отделка торгового павильона, оборудование, вещи и имущество.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о загоревшемся в областном центре автобусе ПАЗ. ЧП произошло в районе Сокольского моста.