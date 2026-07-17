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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:16

Восемь бригад спасателей в Липецке тушили ночной пожар на проспекте 60 лет СССР

Возгорание произошло в одном из торговых павильонов
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на другие объекты поблизости.

Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на другие объекты поблизости.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рынок на проспекте 60 лет СССР в Липецке пострадал от ночного пожара. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание в одном из торговых павильонов произошло около трех часов ночи 16 июля. Горело одноэтажное строение из газосиликатного кирпича с металлической кровлей.

С огнем боролись восемь бригад спасателей. Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на другие объекты поблизости. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия уничтожены внутренняя отделка торгового павильона, оборудование, вещи и имущество.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о загоревшемся в областном центре автобусе ПАЗ. ЧП произошло в районе Сокольского моста.