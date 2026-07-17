В июне в Липецкой области моторное топливо подорожало почти на 8 процентов

Из-за ремонта на отдельных НПЗ временно снизились объемы переработки нефтепродуктов в целом по стране. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В июне в Липецкой области повысилась годовая инфляция. Она составила 5,71%. Это ниже, чем в целом по стране (6,02%). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального отделения Банка России.

Уточняется, что заметнее всего – на 7,7 процента – у нас подорожало моторное топливо. Из-за ремонта на отдельных НПЗ временно снизились объемы переработки нефтепродуктов в целом по стране. Спрос на топливо оставался высоким в том числе в связи с туристическим сезоном и полевыми работами. Годовой прирост цен на топливо составил 20,76%.

Подросли в цене и услуги общественного транспорта. Специалисты связывают это с тем, что в Липецкой области была проведена индексация тарифов на проезд в городском автобусе и трамвае, в то время как в большинстве других регионов тарифы в июне не повышались.

Существенно выросли в Липецкой области цены на овощи борщевого набора – лук, картофель, морковь, капусту, свеклу. Сахар за месяц тоже подорожал, на него вырос спрос. За 12 месяцев сахар стал дороже на 6,59%. Зато продолжилось сезонное снижение цен на яйца. Предложение на рынке увеличилось, поскольку возросло их производство. За год яйца подорожали на 5,44%.