Над территорией Липецкой области в ночь на 20 июля уничтожили БПЛА

Всего в небе над Россией сбили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 июля над территорией Липецкой области сбили БПЛА. Регион в очередной раз оказался в числе атакованных ВСУ субъектов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атакам с воздуха подверглись 16 регионов, а также акватории Азовского и Черного морей. Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении Минобороны.