44-летняя женщина пострадала в пожаре в десятиэтажке в Липецке

Одного человека пожарные спасли, троих – эвакуировали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке утром 18 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Шуминского произошел пожар. Около семи часов на тревожный вызов выехали несколько бригад спасателей. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По данным регионального ГУ МЧС России, возгорание произошло в одной из квартир. Одного человека пожарные спасли, троих – эвакуировали. Пламя удалось локализовать. В результате пожара пострадала женщина 44 лет, повреждены внутренняя отделка и вещи на площади 25 квадратных метров.