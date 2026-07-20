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НовостиПроисшествия20 июля 2026 6:37

44-летняя женщина пострадала в пожаре в десятиэтажке в Липецке

Возгорание произошло в одной из квартир
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Одного человека пожарные спасли, троих – эвакуировали.

Одного человека пожарные спасли, троих – эвакуировали.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке утром 18 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Шуминского произошел пожар. Около семи часов на тревожный вызов выехали несколько бригад спасателей. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По данным регионального ГУ МЧС России, возгорание произошло в одной из квартир. Одного человека пожарные спасли, троих – эвакуировали. Пламя удалось локализовать. В результате пожара пострадала женщина 44 лет, повреждены внутренняя отделка и вещи на площади 25 квадратных метров.