В липецком селе Ольховец сгорела надворная постройка из газоблока

Спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В полдень в минувшую субботу, 18 июля, загорелась надворная постройка из газоблока в селе Ольховец Лебедянского округа. По данным регионального ГУ МЧС, с огнем боролись два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Пожар потушили. В результате происшествия сгораемые конструкции постройки уничтожены полностью.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пострадавшей в пожаре 44-летней женщине. Возгорание произошло в квартире десятиэтажного дома в Липецке.