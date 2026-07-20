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НовостиПроисшествия20 июля 2026 7:17

В липецком селе Ольховец сгорела надворная постройка из газоблока

Обошлось без пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени

Спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В полдень в минувшую субботу, 18 июля, загорелась надворная постройка из газоблока в селе Ольховец Лебедянского округа. По данным регионального ГУ МЧС, с огнем боролись два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Пожар потушили. В результате происшествия сгораемые конструкции постройки уничтожены полностью.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пострадавшей в пожаре 44-летней женщине. Возгорание произошло в квартире десятиэтажного дома в Липецке.