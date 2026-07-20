Пенсионер из Липецка отдал двум дропперам около 4 миллионов рублей

Молодых людей 2006 и 2007 года рождения полицейские задержали в Воронеже. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Липецке обратился 71-летний местный житель. Мужчина написал заявление о мошенничестве. Аферисты обманом выманили у него около 4 миллионов рублей. Деньги в рублях и валюте он отдал в руки незнакомцу. Липецким полицейским удалось задержать двоих дропперов, которые согласились участвовать в этой мошеннической схеме за вознаграждение.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД, телефонные мошенники запугали пенсионера уголовной ответственностью. Вначале ему сообщили о запланированном отключении водоснабжения и убедили, что будет организован подвоз воды и нужно назвать код из смс-сообщения. Потом липчанину позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что его данные утекли мошенникам, придется провести в квартире обыск. Чтобы этого избежать, ему предложили передать все сбережения для проведения «экспертизы».

По данным ведомства, дропперов 2006 и 2007 года рождения полицейские задержали в Воронеже. Молодые люди рассказали, что нашли подработку в одном из мессенджеров. За то, что они забрали деньги у пенсионера и передали их куратору, им заплатили 500 евро и 10 тысяч рублей. По словам задержанных, евро обменник не принял.

Желание заработать легкие деньги привело дропперов к уголовному делу о крупном мошенничестве. Расследование продолжается. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.