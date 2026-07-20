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НовостиПроисшествия20 июля 2026 10:18

Липчанин украл с парковки магазина велосипед и поехал на нем на работу

Подросток оставил транспортное средство непристегнутым
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Велосипед изъяли, его вернут законному владельцу. Фото УМВД России по Липецкой области.

Велосипед изъяли, его вернут законному владельцу. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина украл велосипед подростка почти за 33 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, на велопаркове у магазина мальчик оставил транспортное средство непристегнутым. Злоумышленник сел на велосипед и поехал на нем на работу. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

Правоохранители велосипед изъяли. Его вернут законному владельцу. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.