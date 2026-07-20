Липчанин украл с парковки магазина велосипед и поехал на нем на работу

Велосипед изъяли, его вернут законному владельцу. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина украл велосипед подростка почти за 33 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, на велопаркове у магазина мальчик оставил транспортное средство непристегнутым. Злоумышленник сел на велосипед и поехал на нем на работу. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

Правоохранители велосипед изъяли. Его вернут законному владельцу. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.