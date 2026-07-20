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НовостиОбщество20 июля 2026 10:30

В Липецкой области ЕГЭ пересдали более 800 выпускников

76% из них улучшили свой результат
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Было задействовано 11 пунктов проведения экзаменов. Фото министерства образования Липецкой области.

Было задействовано 11 пунктов проведения экзаменов. Фото министерства образования Липецкой области.

Более 800 выпускников в Липецкой области пересдали ЕГЭ 8 и 9 июля. 76% из них улучшили свой результат. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства образования.

– Было задействовано 11 пунктов проведения экзаменов. Ребята могли выбрать любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету был аннулирован, – уточнили в ведомстве.

У липецких выпускников на пересдаче самыми популярными стали обществознание, русский язык, информатика профильная математика. При этом, как сообщили в областном минобразования, 16% участников результат ухудшили, у 8% он не изменился.