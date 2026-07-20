В Липецкой области ЕГЭ пересдали более 800 выпускников

Было задействовано 11 пунктов проведения экзаменов. Фото министерства образования Липецкой области.

Более 800 выпускников в Липецкой области пересдали ЕГЭ 8 и 9 июля. 76% из них улучшили свой результат. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства образования.

– Было задействовано 11 пунктов проведения экзаменов. Ребята могли выбрать любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету был аннулирован, – уточнили в ведомстве.

У липецких выпускников на пересдаче самыми популярными стали обществознание, русский язык, информатика профильная математика. При этом, как сообщили в областном минобразования, 16% участников результат ухудшили, у 8% он не изменился.