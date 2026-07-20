За наркотики 17-летний липчанин три года проведет в воспитательной колонии

Приговором суда несовершеннолетнего лишили свободы на три года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор 17-летнему подростку. Правоохранители поймали его на попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, подсудимый выполнял работу курьера по раскладке запрещенных веществ, распространяемых через «интернет-магазин». Школьника задержали на месте преступления.

Приговором суда несовершеннолетнего лишили свободы на три года. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.