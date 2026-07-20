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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:55

За наркотики 17-летний липчанин три года проведет в воспитательной колонии

Школьник выполнял работу курьера по раскладке запрещенных веществ
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Приговором суда несовершеннолетнего лишили свободы на три года.

Приговором суда несовершеннолетнего лишили свободы на три года.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор 17-летнему подростку. Правоохранители поймали его на попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, подсудимый выполнял работу курьера по раскладке запрещенных веществ, распространяемых через «интернет-магазин». Школьника задержали на месте преступления.

Приговором суда несовершеннолетнего лишили свободы на три года. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.