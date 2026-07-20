Житель Липецкой области расплатился украденным телефоном за поездку в такси

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Липецке обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что потеряла свой телефон, а через некоторое время с ее счета похитили 17 тысяч рублей. Оперативники провели расследование и установили причастность к преступлениям ранее судимого 23-летнего жителя Грязинского округа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек нашел телефон на одной из улиц областного центра и решил его присвоить. Он вытащил сим-карту, вставил ее в свой сотовый и через банковское приложение перевел 17 тысяч рублей другу в счет погашения долга. Затем чужим устройством злоумышленник расплатился за поездку в такси.

В отношении парня возбудили уголовные дела по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.