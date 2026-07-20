Липецкие врачи спасли 93-летнюю пациентку с обширным инсультом

Женщине своевременно назначили правильное, эффективное лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в сосудистый центр доставили 93-летнюю женщину. Она не понимала слов и сама не могла говорить. Врачи поставили диагноз «инсульт», причем обширный. Как сообщили в областном минздраве, такой удар возникает при одновременном поражении сенсорного и моторного центров речи. По статистике, только треть пациентов восстанавливаются после нарушения мозгового кровообращения подобного масштаба.

Пожилой липчанке повезло – она вовремя попала в руки опытных врачей-неврологов. Женщине назначили правильное, эффективное лечение, в результате которого докторам удалось не просто остановить губительный для организма процесс, но и в короткий срок восстановить речь пациентки. В настоящее время пенсионерка уже дома. Ее выписали в удовлетворительном состоянии и, как отметили в облминздраве, в отличном настроении.