За полгода липчане заключили более 22 тысяч договоров долгосрочных сбережений

Все деньги, которые лежат на счетах участников ПДС, инвестируются НПФ и приносят дополнительный доход. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С января по июнь жители Липецкой области заключили более 22 тысяч договоров долгосрочных сбережений на общую сумму 564 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает уже 2,5 года. За это время липчане оформили около 103 тысяч договоров на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Получить средства из программы – в виде регулярных или единовременных выплат – участники могут через 15 лет с момента заключения договора или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Специалисты пояснили, что в ПДС могут участвовать все граждане старше 18 лет. Программа позволяет людям создавать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии.

– Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с тем или иным негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором программы. Затем человек самостоятельно вносит любые суммы на свой счет. Предусмотрено государственное софинансирование в течение 10 лет. Максимальный объем господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. На взносы также можно оформить налоговый вычет, – рассказали в липецком отделении Банка России.

Уточняется, что все деньги, которые лежат на счетах участников ПДС, инвестируются НПФ и приносят дополнительный доход. Накопления застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей.