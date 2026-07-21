Двое липчан 19 и 14 лет украли из гаража пенсионера металлические уголки на 50 тысяч рублей

Сначала злоумышленники перенесли металл к входной двери гаража, а ночью вернулись и увезли его. Фото УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Чаплыгинском округе обратился 77-летний местный житель. Он сообщил о краже металлических изделий из его гаража. Мужчина рассказал, что в одном из сел у него есть совмещенный с гаражом дом, в котором он сейчас не проживает. Приехав туда 15 июля, пенсионер зашел в гараж и обнаружил пропажу 135 штук металлических уголков общей массой 360 килограммов. Причиненный ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

По информации пресс-службы областного УМВД, чужое имущество украли двое местных жителей 19 и 14 лет. Сотрудники уголовного розыска установили, что 14 июля через окно они проникли в дом, а затем в гараж, увидели металлические уголки и решили их похитить. Кражу злоумышленники осуществили в два этапа: сначала перенесли металл к входной двери гаража, а ночью вернулись и увезли его. На следующий день украденные изделия они сдали в скупку металлолома за 4 680 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Металлические уголки они изъяли, чтобы вернуть законному владельцу. Расследование продолжается. За кражу законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы. 19-летнему фигуранту придется также понести уголовную ответственность за вовлечение в преступление подростка. Матери несовершеннолетнего тоже грозит наказание – за плохое исполнение своих обязанностей по воспитанию сына.