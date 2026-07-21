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НовостиОбщество21 июля 2026 7:41

В Липецке после мощного пожара атмосферный воздух соответствует нормативам

Исследования провели сотрудники Роспотребнадзора
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Мониторинг атмосферного воздуха продолжается, ситуация находится на постоянном контроле.

Мониторинг атмосферного воздуха продолжается, ситуация находится на постоянном контроле.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке на территории жилой застройки в районе улицы Передельческой атмосферный воздух сейчас соответствует нормативам. Сотрудники Роспотребнадзора провели необходимые исследования после мощного пожара на территории производственных объектов. Об этом сообщил глава областного центра Михаил Щербаков.

– Хочу успокоить жителей. По данным Роспотребнадзора, результаты исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки соответствуют нормативам. Мониторинг продолжается, ситуация находится на постоянном контроле, – написал липецкий мэр в своем официальном канале.

Напомним, спасателям удалось локализовать разбушевавшееся пламя к 9 утра 21 июля. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара.