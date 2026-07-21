В Липецке после мощного пожара атмосферный воздух соответствует нормативам

Мониторинг атмосферного воздуха продолжается, ситуация находится на постоянном контроле. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке на территории жилой застройки в районе улицы Передельческой атмосферный воздух сейчас соответствует нормативам. Сотрудники Роспотребнадзора провели необходимые исследования после мощного пожара на территории производственных объектов. Об этом сообщил глава областного центра Михаил Щербаков.

– Хочу успокоить жителей. По данным Роспотребнадзора, результаты исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки соответствуют нормативам. Мониторинг продолжается, ситуация находится на постоянном контроле, – написал липецкий мэр в своем официальном канале.

Напомним, спасателям удалось локализовать разбушевавшееся пламя к 9 утра 21 июля. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара.