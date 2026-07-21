В Липецкой области мужчина во время застолья зарезал своего знакомого

Расследованное уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, преступление он совершил в ночь с 21 на 22 апреля в своей квартире в деревне Малые Борки.

Тогда в гостях у обвиняемого был его знакомый. Во время хмельного застолья между мужчинами произошла ссора. Хозяин избил гостя, а затем схватил нож и нанес потерпевшему множественные удары в область шеи, грудной клетки и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

На период предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Следователь собрал доказательства его вины, подкрепив их результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными материалами уголовного дела. Дальнейшую участь обвиняемого решит суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.