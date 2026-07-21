Более 38 млн рублей направили в Липецкой области на оплату услуг по родовым сертификатам

Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области на оплату услуг по родовым сертификатам с января уже направили более 38 миллионов рублей. По информации регионального отделения СФР, оплачено 9520 талонов на такие услуги для женщин и новорожденных. При этом будущих мам от лишних хлопот избавила цифровая трансформация – с июля 2021 года родовый сертификат стал электронным.

– Электронный родовый сертификат можно получить на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине нужно предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сведения о сертификате будут отправлены в личный кабинет на портале Госуслуг, – рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Уточняется, что даже при многоплодной беременности женщине полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на нее, а не на ребенка. Сертификат состоит из нескольких талонов, каждый из которых заполняется при обращении пациентки в медучреждение. Женщина может получить бесплатные консультации во время беременности, юридическую, психологическую или социально-медицинскую поддержку, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение первого года жизни.

Специалисты подчеркнули, что обналичить средства по талонам невозможно – региональное Отделение Соцфонда перечисляет их на лицевые счета организаций, которые оказали помощь маме и ребенку в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется.