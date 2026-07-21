Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 8:29

Более 38 млн рублей направили в Липецкой области на оплату услуг по родовым сертификатам

Региональный СФР оплатил 9520 талонов для женщин и новорожденных
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется.

Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области на оплату услуг по родовым сертификатам с января уже направили более 38 миллионов рублей. По информации регионального отделения СФР, оплачено 9520 талонов на такие услуги для женщин и новорожденных. При этом будущих мам от лишних хлопот избавила цифровая трансформация – с июля 2021 года родовый сертификат стал электронным.

– Электронный родовый сертификат можно получить на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине нужно предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сведения о сертификате будут отправлены в личный кабинет на портале Госуслуг, – рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Уточняется, что даже при многоплодной беременности женщине полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на нее, а не на ребенка. Сертификат состоит из нескольких талонов, каждый из которых заполняется при обращении пациентки в медучреждение. Женщина может получить бесплатные консультации во время беременности, юридическую, психологическую или социально-медицинскую поддержку, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение первого года жизни.

Специалисты подчеркнули, что обналичить средства по талонам невозможно – региональное Отделение Соцфонда перечисляет их на лицевые счета организаций, которые оказали помощь маме и ребенку в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется.