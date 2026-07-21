Ночной вор-рецидивист в Липецке украл 9 велосипедов, электросамокат, скутер и мопед

В пользу одного из потерпевших, подавшего иск, с осужденного взыскали 17,5 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор вору-рецидивисту. Злоумышленник совершал преступления по ночам. По данным пресс-службы областной прокуратуры, с мая по август прошлого года он украл 9 скоростных велосипедов, электросамокат, скутер и мопед. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 300 тысяч рублей.

– Ранее судимый за совершение аналогичных преступлений липчанин по ночам подыскивал оставшиеся без присмотра транспортные средства и похищал их, предварительно избавляясь от противоугонных устройств. Украденное он затем продавал, – сообщили в облпрокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу одного из потерпевших, подавшего иск, с осужденного взыскали 17,5 тысяч рублей.