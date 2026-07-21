Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2026 11:21

Мошенники напугали липчанина незаконным кредитом и похитили 2,6 миллиона рублей

Мужчину убедили составить новую кредитную заявку
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Деньги липчанину пообещали вернуть, но в течение недели на связь с ним больше никто не вышел.

Деньги липчанину пообещали вернуть, но в течение недели на связь с ним больше никто не вышел.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель Липецкого округа стал жертвой мошенников. Аферисты выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании и Центробанка. Вначале мужчину уговорили продиктовать специальный код, чтобы продлить действия сим-карты и избежать блокировки номера. Через полчаса ему перезвонили и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Потом оказалось, что в банке якобы зафиксировали заявку на незаконный кредит от его имени. Липчанин, включив демонстрацию экрана, под руководством «работника банка» составил новую кредитную заявку, чтобы обнулить предыдущую.

По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина оформил кредит и перевел на указанные аферистами реквизиты 2,6 миллиона рублей. Деньги ему пообещали вернуть, но в течение недели на связь с ним больше никто не вышел. Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Жителей просят не терять бдительность и не доверять незнакомцам.