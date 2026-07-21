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НовостиПроисшествия21 июля 2026 11:51

До 7 лет грозит двоим жителям Липецкой области за избиение водителя автобуса

Уголовное дело направили в суд
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигурантов ждет скамья подсудимых.

Фигурантов ждет скамья подсудимых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Липецкого округа утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей 35 и 36 лет. Их обвиняют в хулиганстве с применением насилия в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в феврале. Нетрезвые обвиняемые затеяли ссору с водителем рейсового автобуса «Большая Кузьминка – Липецк». Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленники избили водителями кулаками по голове, туловищу и рукам. Затем один из них разбил кулаком стекло водительской двери, причинив перевозчику ущерб на 50 тысяч рублей.

Фигурантов ждет скамья подсудимых. Им грозит до 7 лет лишения свободы.