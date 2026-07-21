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НовостиОбщество21 июля 2026 12:53

Сельхозпредприятие в Липецкой области наказали за нарушения правил хранения зерна

Организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей и обязали директора устранить недоработки
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции провела прокуратура.

Проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции провела прокуратура.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Становлянском округе хлебоприемное предприятие допускало грубые нарушения правил хранения зерна. Проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции провела прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, предприятие не проводило обязательное обеззараживание складских помещений, внутрь через открытые проемы попадали атмосферные осадки и залетали птицы, не соблюдались требования по фиксации сведений о показателях зараженности продукции вредителями.

По данным прокуратуры, организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей. В адрес генерального директора предприятия внесли представление, обязывающее его устранить все недоработки в срок.