Сельхозпредприятие в Липецкой области наказали за нарушения правил хранения зерна

Проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции провела прокуратура. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Становлянском округе хлебоприемное предприятие допускало грубые нарушения правил хранения зерна. Проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции провела прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, предприятие не проводило обязательное обеззараживание складских помещений, внутрь через открытые проемы попадали атмосферные осадки и залетали птицы, не соблюдались требования по фиксации сведений о показателях зараженности продукции вредителями.

По данным прокуратуры, организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей. В адрес генерального директора предприятия внесли представление, обязывающее его устранить все недоработки в срок.